A Bak már megjelenésében is méltóságteljes, tekintélyt parancsoló, ugyanakkor elegáns. Személyiségjegyei között pedig éppúgy megtalálható a hagyománytisztelet, mint a komolyság, a fegyelmezettség, a kötelességtudat, így nem meglepő, hogy a Bak voltaképpen remek munkaerő. Jól tűri, sőt kifejezetten kedveli a világos szabályokat, a rendet, a fegyelmet, ráadásul gyakorlatias, célorientált és általában kifejezetten okos (ravasz) is.

A Bak ambiciózus és mivel szeret irányítani, így akkor érzi legjobban magát, ha a saját üzletét vezetheti, vagy ha magas pozíciót tölthet be. A Bak ezért általában felfelé tör, s ebben nagyban segíti megbízhatósága, teherbírása és esze is.



A Bak megmagyarázhatatlan vonzalmat érez a bürokrácia iránt – már ha ő lehet a bürokrata -, így gyakran tölt be köztisztviselői vagy egyéb kormányalkalmazotti tisztséget, de politikus, ügyintéző, rendőr is válhat belőle, ha pedig az ambíciója mégsem annyira domináns, akkor kiváló adminisztrátor.



Az igazán magasra törő Bakok meg sem állnak valamilyen igazgatói posztig, legyen szó vezérigazgatóról, bankigazgatóról, főigazgatóról vagy a saját vállalkozás CEO pozíciójáról.



A Bak emellett szorosan kapcsolódik a csontvázhoz, illetve a fogakhoz, ezért kiváló csontkovács, ortopédorvos, fogorvos vagy masszőr válhat belőle.

Mivel kedveli, ha tervezhet, létrehozhat, felépíthet valamit, így tervezőként, építészként, mérnökként, de akár különféle mesteremberként – kőműves, kőfaragó stb. – is szép karriert futhat be.



A Bak veleszületett tisztelettel bánik a pénzzel, sosem költ könnyelműen, előrelátó és takarékos, ezért gazdasági igazgatónak, közgazdásznak, pénztárosnak, könyvelőnek is kiváló.



Eleme a föld, így minden ezzel kapcsolatos dolog is kifejezetten vonzza, így nem ritka, hogy a Bak geológusnak, földmérőnek, barlangásznak, bányamérnöknek, régésznek, esetleg bányásznak áll.



Nyugdíjas éveiben sem jellemző rá a semmittevés, ilyenkor sokszor tanácsadóként dolgozik tovább vagy önkéntes munkát vállal.