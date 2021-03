A 2020-as év legjobb táncos kihívása a dél-afrikai DJ Master KG és Nomcedo Jerusalema című dala. A táncos kihíváshoz most légitársaságok is csatlakoztak, örömtáncuk pedig bejárta az egész világot.

Az Austrian Airlines, az Air Baltic, az Air Madagascar, az Eurowings és a Viva Air csak néhány olyan légitársaság, amely részt vett a táncos kihívásban repülőtéri személyzetével, a földi személyzettel, a légiutas-kísérőkkel és a pilótákkal - írja a Ukaviation.news.

Ha már korlátozottabbak most a repülési lehetőségek, legalább a kanapéról élvezhetjük a kihívásban résztvevő légitársaságok örömtáncát. A kihívásban, mely bejárta az egész világot, rengetegen vettek eddig részt, többek között kórházi dolgozók és apácák is. A kihívás célja, hogy a boldogságot megmutassa, még a világjárvány kellős közepette is.