Gáspár Zsolti szokásához híven most is olyan titkokat árult el testvére életével kapcsolatban, amire Győző egyáltalán nem lehet büszke.

Győző sem titkolja, hogy évek óta gyógyszerfüggőségben szenved, de testvére szerint már annyira súlyos az állapota, hogy a gyógyszerek mellékhatásai miatt az is előfordul, hogy Beának be kell zárnia őt.

"Vagy harmincat beszed naponta, azt hiszi, hogy Tic Tac, ha nem szedi be, akkor elvonási tünetei vannak. Olyankor be kell őt zárni. Bea be is zárja, mert amikor rohamai vannak, muszáj... Van úgy, hogy nem ismer meg embereket, múltkor például sem engem, sem apánkat nem ismerte fel, csak úgy elment mellettünk." – Mesélte Zsolti gazda, a Life TV műsorában.