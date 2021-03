Debreczeni Zita nehezen beszél az érzéseiről. Ennek leginkább az az oka, hogy fura a kapcsolata a családjával és édesapja is nagyon keményen nevelte.

A Mondd el Tatár Csilla Extrában Debreczeni Zita arról mesélt, hogy édesapja egy földön járó, kemény embernek nevelte. Ennek van jó oldala is, viszont megvan a hátulütője is, hisz nem lett egy lelkizős ember. Míg férje, Gianni tele van szeretettel és könnyen beszél érzéseiről, neki ez mindig is nehezen ment - írja a Bors.

Hogy én ilyen ember lettem, az annak köszönhető, hogy édesapánk hogyan viselkedett velünk. Ezért nem lettem cicababa, nem az a fontos, hogy a nap 24 órájában hogyan nézek ki, milyen hajam, a bőröm, nem ez köti le a mindennapjaimat."

Ő mindig inkább fiús lány volt: focizott, karatézott, szerinte ezért is van, hogy végül fiúgyermekkel áldotta meg az élet, akivel kölcsönösen szerelmesek egymásba. Zita azt is elárulta a músorban, hogy családjával nem túl jó a kapcsolata, ritkán jár haza, édesanyjával és két bátyjával alig beszél, kölcsönösen sok bennük a sérelem.