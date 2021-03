Talán te is megfigyelted már magadon, hogy mióta beköszöntött a pandémia, gyakrabban fordul elő, hogy furcsa, kalandos, netán rémálmaid is vannak. Talán nem fogsz meglepődni azon, hogy bizony ez összefügg a koronavírussal.

A járvány okozta megszorítások, és az izolált mindennapok pszichológiai szempontból is hatalmas lábnyomot hagynak maguk után. Rengetegen küzdenek depresszív tünetektől, sokan szoronganak, összességében az emberek kollektív dühe is egyre erőteljesebb - emellett pedig nagyon sokan számolnak be arról, hogy megváltoztak az álmaik is.

Számos viszgálat folyik a megváltozott alvási szokásaink és az álmaink kapcsán, többek között dr. Deirde Barrett is felmérést végzett 3700 önkéntes bevonásával, a Pandemic Dreams című pszichológiai könyvének megírásához.

Több, mint 9000 álom részletes leírását vizsgálta meg, amelyből egyértelműen kiderült: jelentősen megnőtt a sérülések, támadások, bármiféle agresszív viselkedésre utaló tünetek, szorongás és poszt-apokaliptikus motívumok mennyisége is - íjra a Medical News Today.