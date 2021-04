A 70-es, 80-as években a szoknyás bútorok minden olyan lakásban jelen voltak, melynek lakói kicsit is követték az aktuális trendeket. Ágyak, szekrények, székek, asztalkák, mind szoknyát kaptak, nem ritkán fodrokkal és egyéb módon díszítve. Miért ne hoznánk vissza ezt a stílust?

A modern, letisztult, minimalista lakberendezési dizájn aranykorában nagyon idegennek tűnhetnek a szoknyákkal - másként fogalmazva függönyökkel - dekorált bútorok. Színek, formák, textúrák, plusz elemeke, melyek porfogóként szolgálhatnak és a havi nagytakarítás mosás részében plusz kört jelentenek. Ám némi új felfogással az ilyenfajta stílus új életre lelhet, és otthonod csodás díszítő elemeként szolgálhatnak, valamint régi bútorok új perspektívába helyezésében is nagy segítségedre lehetnek.

A szövetek tengernyi változata csak arra vár, hogy otthonod visszafogott vagy épp domináns elemeként járuljon hozzá a dizájnhoz. Vastag, vékony, sima, fodros, mintás, egyszínű, áttetsző... csak a fantáziád szabhat határt.

A szoknyák kiválóak takaró elemként is. Egy szék vagy kanapé nem túl impozáns lábát kiválóan el lehet rejteni, a földig érő változatokkal pedig még az alájuk kerülő por mennyisége is nagymértékben csökkenthető. A nyitott polcok, szekrények esetén is a lehető legminimálisabb anyagi ráfordítással tehetünk rendet.

Mutatunk pár példát, hogy miként lehet mai szemmel belecsempészni ezt a fajta lakberendezési elemet a különböző otthonokba.

Székek, kanapék, fotelek és asztalok

Az ülőalkalmatosságoknál ma is könnyedén találunk miniszoknyás huzatot, bár tény, hogy ezek mintázata és fodrozata jóval visszafogottabb az eredeti trendnél. Látszik azonban, hogy a földig érő fotel szoknyák milyen remekül mutatnak.

Nem kell azonban feltétlenül új huzatot venned vagy varratnod, tépőzárral akár hetente is lecserélheted a szoknyákat, így folyamatosan frissítheted az adott helyiség hangulatát.

Az asztalok esetén érdemes a kisebb, tárolókként funkcionáló darabokat felszoknyázni, melyek így sokkal stílusosabbak lehetnek.

Hálószoba

A ágy esetén ma a legegyszerűbb, ha szoknyás ágytakarót veszel, de a hálóban lévő fésülködő asztalkát, puffot vagy épp fotelt is felöltöztetheted.

A ruhásszekrények ajtók helyett manapság is működnek függönyszerű takaró elemmel, ezeket remekül összehangolhatod a szoba más bútoraival, így hozva létre a tökéletes harmóniát.

Konyha

Ez a helyiség lehet a legismerősebb, ha szoknyás bútorokról van szó, hiszen az idősebb korosztálynál sok szekrény, nyitott mosogató megőrizte a múlt ezen darabját.

A modern konyhák esetén akár a mosogatógépet, akár a konyhasziget nappali felé eső részét is el lehet takarni szoknyákkal, de egy nyitott polc esetén is tökéletes és gazdaságos megoldás lehet.

Fürdőszoba

Szeretnéd felújítani a fürdőszobádat, de a régi kádat és csapot nem akarod, vagy nem tudod lecserélni? Nos, adj rájuk szoknyát! Tépőzárral könnyen le- és feltehető anyagokkal eltakarhatod azt, amit nem szívesen mutatnál meg: mosógép, vízmelegítő, nyitott vagy fémelőlapos fürdőkád... stb.

A vizes helyiségekbe érdemes olyan anyagot választani, ami könnyen és gyorsan szárad. Egy egyszínű fürdőt szuperül feldobhatsz színes szoknyácskákkal, de dönthetsz úgy is, hogy visszafogottabb alapszínű és mintázatú anyaggal fogod díszíteni a fürdőszobádat.

Gyerekszoba

A nyitott polcokon hiába vannak rendben felsorakoztatva a játékok – ami lássuk be, ritka, jellemzőbb a bedobált játékhalom -, mégis rendetlenség hatást keltenek. Erre tökéletes megoldás a szoknya, amit lehet tépőzárral rögzíteni, de célszerűbb sínre, vagy zsinórra tenni, hogy a gyerekek könnyebben mozgathassák.

A függönyös, szoknyás bútoroknak tehát távolról sem járt le az idejük.