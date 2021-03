Ákos közepesen súlyos fogyatékkal él, nem tudja ellátni magát. Bármennyire is szereti a családja, eljött a pillanat, hogy mostantól szakemberek segítsék az életét, és hasonló társakkal töltse a mindennapokat.

"Ott olyan életet élhet, amelyben jól érzi magát, amelyet szeret, ahol a barátaival bandázhat. t, de ebben az otthonban megkap minden segítséget, és azért legyünk őszinték, mi is nyugodtabbak vagyunk így. Persze, amikor a járvány miatt felmerült, hogy akár hónapokig nem látogathatjuk, azonnal hazahoztuk, mert azt sem ő, sem mi nem bírtuk volna ki, hiszen imádjuk egymást" - mondta a zenész a Blikknek, aki azt is elárulta, hogy tudta meg, hogy egyik ikerfiával nincs minden rendben. "Emlékszem, egyévesek voltak az ikrek, amikor gyermekorvost váltottunk, és az új doki a kórházi zárójelentés alapján szinte megdöbbent, hogy miért nincs még a Dévény Anna Alapítványnál fejlesztésen Ákos. Ha hamarabb elkezdenek vele foglalkozni, akkor lehet, hogy több mindent tudna, igaz, így is hatalmas puzzlebajnok, s bármilyen trükkre képes, ha gyümölcshöz akar jutni. (...) Igen, bennem is felmerült, hogy miért velünk történik ez, de aztán rá kellett jönnünk, hogy ő nem egy átok, hanem inkább áldás. Persze, amikor itthon van, akkor zárni kell a szekrényeket, mert különben átrendezi őket, de azt a szobát sem szabad nyitva hagyni, ahol a hangszerek vannak. Az édességért, a csokiért is nagy harcok folynak, de közben nagyon büszke vagyok rá, hogy érti, mi folyik most a világban, hogy bármennyire utálja a maszkot, hordja, és ha koncertfelvételek nézéséből lehetne pénzt keresni, már nagyon gazdag lenne."