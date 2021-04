Azt hihetnénk, hogy mostanában ölt őrült mértékeket a tökéletes szépség elérése iránti vágy, tippek, trükkök és praktikák végtelen sora áll a rendelkezésünkre. Ez azonban egyáltalán nem új keletű, korábban csak annyi volt a különbség, hogy más szépségideálhoz próbáltak igazodni a nők, és innen nézve meglehetősen őrült dolgokra is képesek voltak azért, hogy azt elérjék.

Mérgező ajkakA csábító piros ajkak ma már viszonylag könnyen elérhetőek, de nem volt ez mindig így. A nők csak nagy nehézségek árán tudták előállítani az ehhez szükséges kozmetikumot, ráadásul az életüket tették kockára azért, hogy vonzóbbak legyenek. Az ókori egyiptomiak tengeri moszatot, jódot, és egy mérgező növényi eredetű szert kevertek össze, ezzel festették pirosra a szájukat, ám ez megbetegítette rendszeres viselőjét, és azt is, aki megcsókolta. Máshol pedig bogarak összetörésével érték el a kívánt hatást, például a bíbortetűvel, amit egyébként a mai napig használnak élelmiszerfestékként, E-120 jelöléssel.



Befeketített fogakA fogak mesterséges befeketítése, az ohaguro Japánban a Meidzsi-korig volt népszerű, a tudósok és kutatók véleménye azonban eltér arról, hogy valójában mi is volt ennek a hagyománynak a célja. Főként a férjezett nőkre volt jellemző a szokás, és egyesek szerint a hűséget, vagy éppen a nagykorúságot szimbolizálta, Vatanabe Kjódzsi japán társadalomtudós szerint ez egy ártatlan rituálé, amellyel a társadalom és a lány is elismeri nagykorúvá válását, a nyugatiak azonban a japán nők megtorzításának vélték a szokást.



Rossz fogakA fogak állapota nemcsak Japánban bírt szimbolikus jelentéssel. I Erzsébet uralkodása idején több furcsa trend is elterjedt, és egyik sem volt kimondottan egészséges a mai szemmel. A fogai kopottnak és szuvasnak tűntek, méghozzá az akkor elterjedt nádcukor miatt, ami nagyon drága terméknek számított, ezért sokan megfeketíttek a fogukat, hogy tehetősnek tűnjenek. Akkoriban az elképesztően fehér bőr is a jólétet szimbolizálta, ezért fehér sminket használtak, aminek az alapja ólom volt, ez pedig elképesztően káros volt az egészségre. Abban az időben a magas homlok az intelligencia jele volt, ezért sokan borotválták le a hajukat, vagy legalábbis a hajuk egy részét.



Döbbenetesen magas sarkakA XV. és XVI. századi Olaszországban a magasabb társadalmi osztályokba tartozó nők döbbenetesen magas sarkú cipőkkel különböztették meg magukat, ezeket úgy nevezték, hogy chopines. Ez a trend először Velencében jelent meg, de gyorsan átterjedt más európai országokra is. Ezekkel az extrém magas cipőkkel egyrészt kiemelkedtek a tömegből, másrészt a nemesek ruháinak piszkolódását is megakadályozták. Apró szépséghibája a divatnak, hogy szinte képtelenség volt ezekben járni, ezért mindig szolgák kísérték a hölgyeket, akik biztosították a megfelelő támaszt.



Hatalmas parókák, amiket az egerek is imádtakA XVIII. századi francia udvarokban azok a nők, akik elegáns megjelenést akartak kölcsönözni maguknak, hatalmas parókákat viseltek. Nem volt ritka, hogy virágokkal, ékszerekkel és kitömött madarakkal is díszítették a „hajkoronájukat". Ezeket a parókákat sertészsírral rögzítették a hölgyek igazi hajához, és mivel rendkívül körülményes volt az eljárás, a nők nem szabadultak meg tőlük minden alkalommal. Viszont a patkányok és egerek számára is rendkívül vonzó volt ez a nagy fészek, így alvás közben előfordult, hogy a hölgyek hajába rágcsálók másztak.