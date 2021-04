A Covid-19 múlt héten felfedezett indiai variánsa az eddigieknél is fertőzőbb lehet.

Katita Patel szerint az indiai variáns Európát sem fogja kikerülni. Az indiai egészségügyi minisztérium a múlt héten jelentette be, hogy új, a koronavírus dupla mutációját azonosították. A variánsról azt gondolják, hogy hamarosan az egész világon megjelenik majd

-nyilatkozta a CNBC-nek a Brookings Intézet orvosa.

A dupla indiai mutáns a fertőzésen már átesettek újrafertőződését is okozhatja, mivel a szervezet nem képes azonosítani, ezáltal védekezni sem tud ellene. A szakemberek aggódnak a gyorsan terjedő variáns miatt, és továbbra is azt hangsúlyozzák, mindenki adassa be a védőoltást.