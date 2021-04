Szekeres Nóra háromgyermekes anya, de nemsokára már négyen lesznek. A műsorvezető 40 évesen várja negyedik gyerekét. Nóri az Anyamagazinnak elmondta, miben más a mostani terhessége, mint az előzőek.

"Sokkal többet foglalkoztat, mint korábban. Akkor még könnyedebb volt minden, mind fizikailag, mind lelkileg. 20 évesen még nem izgulsz annyit, nem szorongsz annyi dolog miatt. Most sokkal több mindenen töprengek, mint akkor, és nemcsak a korom miatt, hanem még ez a pandémiás helyzet is pluszban ránk pakol félelmeket. Tényleg minden terhesség és minden gyerek más. Most például fizikailag is minden nehezebb. Egyébként ebben mindig meg is erősítenek az orvosok, hogy ez nem olyan dolog, hogy egyre könnyebben megy. 20 évesen például még minden feszes a testedben. Ha csak a hasadat nézed, hogy hogyan bírod el a terhet. Olyankor ott is minden jobban tart még. Én például életemben nem voltam ennyire rosszul! Noánál, 20 évesen folyamatosan, de csak kicsit émelyegtem, Milunál egy picit már jobban, Alexnél már egyszer-kétszer volt, hogy eltaláltam a mosdóba, na de most! Minden reggel ott kezdtem. A közepétől már jobb volt, de most meg itt van az elnehezedős időszak" - mondta Nóri, akinek 20, 18 és 7 éves gyermekei nagyon várják a kistesót. Elárulta azt is, hogy negyedik gyermekük is tervezett baba, de azért volt benne némi fenntartás. "Volt azért némi hezitálás bennem. Azért mégiscsak negyven felé közeledtem. Gyakorlatilag 20 éves korom óta szülök, és tele voltam kérdésekkel: »Legyen még egy? Ne legyen? Mi legyen? Te jó ég, akkor én 60 éves koromig ezt fogom csinálni? Az én életem tényleg csak erről szól?« És nyilván nem a válasz, hisz sok minden másról is szól az életem, de a prioritások mindig a gyerekeim" - mondta. Hozzátette, 40 születésnapja előtt két nappal tudta meg, hogy várandós.