Az egész hetet a hold fogyása határozza meg, jellemző lesz az energiátlanság, itt-ott akár a kedvetlenség is felütheti a fejét, de viták kirobbanására is fel kell készülni. Újholdat csak április 12-én köszönthetünk, így addig is okosan kell bánni azzal, amit már megszereztünk, aminek már a birtokában vagyunk. A hét végére már érezhetünk némi enyhülést, de a munkanapok során nehezebben haladunk aktuális céljaink felé. Habár sok esetben tapasztalható, hogy számos régebbi tevékenységnek most lesz meg a gyümölcse, ez nem mindenki esetében igaz. Gyakorlatilag az a feladat, hogy ki kell hozni a pillanatnyi lehetőségekből a legtöbbet úgy, hogy igent mondunk az ismeretlen utak felfedezésére. Új dologba is kezdhetünk, de nem kell kapkodni.