Karsai Zitának kevesebb mint egy hónapja van hátra a szülés napjáig. A táncos hamarosan megpillanthatja kislányát, akinek a Lili nevet választották. Zita már vissza is repült Németországba, ahova párja, is követi majd, de a kismama kérésére a szülőszobába nem teheti majd be a lábát - írta a Blikk.



"Tényleg izgulok a szülés miatt, megyek a második CTG-re, de előtte még az ortopédust látogatom meg. Éjjelente már nagyon zsibbad a karom, érzem, hogy nincs jó állapotban a gerincem. A friss leletekkel megyek a szülészhez, remélem, minden rendben lesz és el tudjuk kerülni a császárt. Amennyiben természetes szülés lesz, nem szeretném, hogy bent legyen Géza. Ám ha már a baba kint van, akkor bejöhet – mondta a táncos kismama.