A Dancing with the Stars egykori versenyzője rendszeresen lepi meg követőit dögös fotókkal. Gaby sokszor látja el követőit bölcs gondolatokkal és jó tanácsokkal, most sem volt ez másképp, azonban a dögös fotót látva nehéz a bölcselkedésre figyelni.

„A világ a látszatokra épül, és mi nem sokszor hallgatunk a szívünkre. Soha nem tesszük azt, ami igazán boldoggá tesz minket" – elmélkedett a sorozatsztár, aki mintás ruhájában nem csak formás combjait, de melleit is megvillantotta.