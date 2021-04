Emese, élete legboldogabb időszakát éli, és szerencsére most is remekül érzi magát a bőrében.

Büszkén megmutatja egyre nagyobb pocakját, és őszintén mesél a várandósság alatti tapasztalatairól is. Ám sajnos sokan vannak, akik túl soknak érzik a kismama kommunikációját, ezért a fejéhez vágták a kérdést, hogy miért oszt meg naponta több új kismama fotót? Emese egy újabb posztban választolt a kérdésre.

"Időnként felteszik nekem a kedves hozzászólók azt a kérdést, hogy nem unom-e, hogy folyton a terhességemről posztolok...Őszintén? Nem... Nem, mivel most ez teszi ki a gondolataim nagy részét, élvezem megélni a várandósságot, és örömmel osztom meg ebben a témában a tapasztalataimat, gondolataimat, és igyekszem hasznos dolgokról írni, amivel szeretném segíteni kismama társaimat, vagy akár az ő véleményüket kikérve pont én kapok hasznos tippeket. Korábban folyton légtorna videókat, fotókat tettem ki, nyilván most ilyeneket nem tudok, ez most egy másik szakasza az életemnek, így elég valószínű, hogy sok hasonló jellegű bejegyzéssel fogtok találkozni az oldalamon. Elnézést emiatt nem fogok kérni, mert én örömet lelem benne. :)))"