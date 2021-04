A családon belül erőszakról esett szó a Life TV Bréking című műsorában Bíró Ica kapcsán, akit ököllel ütött meg a férje.Szabó Dóri bevallotta, neki is volt része lelki terrorban.

„Fizikailag soha nem bántalmaztak, lelki terrort éltem át, nem is tudom melyik a rosszabb" - vallotta be a műsorvezető. Szerinte az a probléma, hogy a bántalmazott fél egy idő után elhiszi, hogy ő a hibás, és megérdemli, amit kap. Így volt ez az ő esetében is.

Hajdú Steve úgy véli, nagyon fontos erről beszélni, és vállalnia annak, aki átélt hasonlót, hogy másoknak is erőt adjon.

A műsor szerda este 23.00 órakor látható a Life TV-n.