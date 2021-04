Réka nemrég rakott ki egy posztot Instagram oldalára. A fotón éppen véradás közben látszik és követőit is arra szólítja fel, hogy adjanak vért. Többen is jelezték, hogy ez egy szép gesztus és ők is szoktak vért adni, viszont voltak rosszindulatú kommentelők is, akik szerint Réka ingyenreklámot akart magának a véradással és különben is, ha segít, tegye azt csendben.

Ezen aztán már végképp kiakadt a trollokhoz szokott fitneszedző, hisz a posztnak éppen az volt a mondanivalója, hogy másokat is véradásra buzdítson. Azt viszont nehéz csendben csinálni.

"Reklám", "Ha segítesz, tedd csendben!" ... és még sorolhatnàm!Tényleg itt tartunk? Még mindig???Milyen reklàm? Mi?!Vèrt adni?! Èletet menteni?!Felhívni az emberek figyelmét arra, hogy segîtsünk? Segîtsenek?Ha csendben tesszük, akkor megkapjuk, hogy sehol, senkinek, semmit nem adunk! Nagyon sok helyen segîtünk most is ... csendben ... De kötelességemnek tartom, hogy felhîvjam az emberek figyelmét arra, hogy a véradással segíthetnek másoknak."

- írta Rubint Réka Instagram oldalán.

Úgy látszik Rékáék családjára mostanában rájár a rúd. Őt a véradás reklámozása miatt támadják, míg Norbit megdöbbentő kijelentése miatt, miszerint a "Vágódisznó kezdődik 100 kilónál, nem a férfi".