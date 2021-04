Ahogy azt korábban megírtuk, Várkonyi András 3 évvel ezelőt vesztette el a lányát egy gyógyíthatatlan betegség következtében. A Barátok közt Vili bácsija azonban több ízben is megtapasztalta, mit jelent elengedni egy szerettünket, ugyanis már az öccse és az édesapja is elhunyt. Legnagyobb támasza és boldogságnak forrása a felesége, akivel 47 éve élnek boldog házasságban.

"Erősen megbillentett az, hogy három éven belül elvesztettem a kislányomat, az öcsémet, az apámat, meg még a sorozatot is, ha úgy tetszik, mert ezt sem ünnepként éli meg az ember akárhogy próbáljuk ezt szépíteni. Az az igazság, hogy megkeményítettek ezek a dolgok. Úgy vagyok vele, hogy nem vagyok hajlandó elhagyni magam, és biztos, hogy ebben nagy segítség a feleségem is" - vallotta be András a műsorban.