Hajós András és Szabó Győző még azelőtt lettek barátok, mielőtt híressé váltak. Rengeteg sztorijuk van ezekből az időkből, egyet most meg is osztottak.

Régi barátság köti össze Hajós Andrást és Szabó Győzőt, a két sztár még azelőtt lett jóban, hogy ismertek lettek volna. Sokat buliztak együtt a pesti éjszakában, ami nem zajlott mindig eseménytelenül.

„Elképesztő sok kalandunk és sztorink volt együtt. Az egyik ilyet, ha mesélem, azt úgy mesélem, mint a te igazi hőstettedet. '94 körül volt a Totalcar nevű hely, ahol engem alaposan helybenhagytak és elagyabugyáltak, és te az öledben vittél haza. Emlékszel te arra?" – kezdte a sztorit Szabó Győző a Blikk+Győző című műsorban.

Kiderült Győzőnek akkoriban szokása volt sörösüvegeket eltörni a fején vita közben.

„Megmentettél, mert igen, eltörtem egy sörösüveget a fejemen, egyszer be is vittek a detoxba, mert azt hitték, részeg vagyok, de nem voltam. Aztán ugyanígy eltörtem a fejemen megint egy üveget, ebből verekedés volt, te kimentettél a Totalcarból és az öledben a körút egyik végéből – mint egy háborús sérült társadat – cipeltél végig egészen a Pannónia utcáig. Elképesztő, milyen utat jártál be velem akkor" – folytatta a Győző a nem mindennapi történetet.

A két sztár arról is beszélt, büszkék arra, hogy önmaguk tudtak maradni az ismeretség ellenére is.

„Szerintem megdicsérhetjük magunkat, nagyjából ugyanazok vagyunk, mint akik akkor voltunk. Nyilván családapák lettünk, évtizedek múltak el, sok munkatapasztalatot szereztünk, de én úgy gondolom, hogy a lényünk talán megmaradt annak a hülyegyereknek, akik akkor voltunk" - mondta Hajós András.