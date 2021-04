Egy évvel ezelőtt robbant be a hír, hogy Chevy Chase egészségügyi állapota egyre romlik, így barátai azt állították, hogy már csak hónapjai vannak hátra. Egy orvos, aki nem kezelte a színészt, azt állította, hogy valószínűleg Parkinson-kórról van szó, mivel a komikus remegett egy rendezvényen. Chase is poénkodott akkoriban a koráról és az egészségével kapcsolatban, ez is alátámasztotta, hogy biztosan haldoklik.

A Gossip Cop azonban utánanézett a dolognak és úgy tűnik, hogy Chevy Chase kiváló egészségnek örvend, nincsenek egészségügyi problémái, kizárólag a koronavírus miatt tűnt el egy időre, mint a legtöbb ember.

A haldoklásról szóló hír tehát kacsa volt. Igaz, a színész 5 hetet töltött kórházban az utóbbi időben, de nem Parkinson-kór miatt.

"Csak annyit mondhatok, hogy nagyon boldog vagyok, hogy hazatérhettem a családomhoz. Jó érzem magam."

Ezzel Chevy Chase beléphet azon hírességek klubjába, akiknek már szintén halálhírét keltették. Ilyen volt Phil Collins, Cher, Angelina Jolie vagy éppen II. Erzsébet királynő. Szerencsére az ő esetükben sem voltak igazak a híresztelések.