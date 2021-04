Ahogyan arról már mi is beszámoltunk, Majka a TV2 hamarosan induló tehetségkutatójában, a Sztárban sztár leszek!-ben, a mesterek között foglal majd helyet. Egyik jó barátja, Pápai Joci is az ítészek asztalánál ül majd, akivel már most sikerült összeszólalkoznia.