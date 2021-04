Larisa DeSantis paleontológus szerint a globális felmelegedés és a tengeri jég olvadásának következtében a jegesmedvék visszahúzódnak majd a szárazföldre, hogy táplálékot keressenek. Így van rá esély, hogy találkoznak és párosodnak majd az Alaszkába felfelé utazó grizzly medvékkel és egy új fajt hoznak létre - írja a DailyMail.

Ez az újfajta medve jobban ellenáll majd a klímaváltozásnak és jobban viseli majd a melegebb hőmérsékletet" - mondta DeSantis, aki a Vanderbilt Egyetem docense.

A jegesmedvék eltűnését azzal magyarázza, hogy a tengeri jég csökkenésével az állatok nem képesek fókákra vadászni, és nehezen tudnak alkalmazkodni a melegedő sarkvidékhez. A jegesmedvék hozzászoktak a szinte zselés, zsíros fókahúshoz, de eljöhet az a pont, amikor kénytelenek lesznek szilárdabb ételeket is fogyasztani.

A jegesmedvéktől eltérően a grizzly medvék fogyasztanak szilárdabb ételeket, például növényi gumókat vagy elhullt tetemeket, ha az erőforrások korlátozottak. A melegedő éghajlat okozta változó terep egyben azt is jelenti, hogy a grizzly medvék északabbra merészkedhetnek és versenyezhetnek a jegesmedvékkel a táplálékért. Ami azt is jelenti, hogy párosodni is fog a két faj, mint ahogy már láttak is ilyen hibrid lényeket. Ezeknek a medvéknek többnyire fehér szőrzetük van, barnás árnyalattal és orral, amely a jegesmedve és a grizzly keresztezése.