Sok szó esik a szőrtelenítésről, de ha ez a téma szóba kerül, általában a hölgyekre gondolunk, pedig ma már a férfiak is egyre nagyobb arányban szeretnének megszabadulni szőrszálaiktól.

Nemrégiben Harry hercegről is kiderült, hogy felesége kedvéért szőrtelenítette teljes mellkasát. Egy kutatás szerint a herceg nincs ezzel egyedül, egyre több férfi dönt a csupasz mellkas mellett és más testrészeiket is előszeretettel szőrtelenítik - írja a Ripost.

A felmérésből kiderült, hogy a felmérésben részt vevő 18 és 35 év közötti férfiak 85% szőrtelenítés-párti és tízből egy a "brazil gyantázás" híve, amely során minden létező szőrszálat eltávolítanak az ember testéről. A legtöbben az intim területüket tartják karban, ezután következik csak a mellkas, de sokan veszik kezelésbe szőrtelenítéskor az orrot, a hónaljakat, a szemöldököt és a lábujjakat is.

A férfiak legfőbb motivációja, hogy elnyerjék a nők tetszését, ám akadnak olyanok is, akik így érzik jobban magukat. A férfiak 29%-a azt is elismerte, hogy sokszor példaképeiket követik, így előfordulhat, hogy Harry herceg is inspirált egyeseket arra, hogy megszabaduljanak mellkasszőrzetüktől.