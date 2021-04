„Ha nekem is ad igazat, egy mosollyal elintézi, hogy tudjam: ő engedett. Tudja, hogy mikor

kell ellentmondania, mikor kell kiállni magáért. Nem az a fontos, hogy kinek van igaza,

hanem hogy előrevisz-e minket az életben. Ez biztosítja a mi harmonikus kapcsolatunkat"

– meséli a holnap megjelenő HOT! magazinban Zsóka, aki azt is elárulja, hogy mindketten

következetesek a gyereknevelés terén. „Nem akarjuk elkényeztetni Boriszt: tudnia kell, hogy meddig mehet el. Ha az apja nemet mond valamire, hiába jön hozzám, én sem fogom engedni. Ez fordítva is igaz. A gyereknevelés terén ugyanaz az értékrendünk, így nincs köztünk vita. Talán amiatt is lett a kisfiunk egy igazán kiegyensúlyozott baba."

Az egykori szépségirálynő a friss HOT!-ban mesél családról, karrierről, és arról is, hogy

egész életében küzdenie kellett. Hogy miért? A HOT!-ból kiderül!



Keressétek digitális formában is a lapot, a digitalstand.hu/hot oldalon!