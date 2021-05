Berki Krisztián fiatal és gyönyörű felesége, Mazsi néhány héttel ezelőtt olyan dolgot tett, amivel talán örökre megváltozta azoknak a rászoruló embereknek az életét, akik évek óta mélyszegénységben élnek. Mazsi, férje egykori lakásának bútorait ajánlotta fel azoknak a vidéken élő sokgyermekes családoknak, akik talán soha nem juthattak volna hozzá ezekhez a termékekhez. A bútorok mellett rengeteg játékkal és élelmiszerrel lepte meg a kiválasztott családokat. Mazsi elárulta, hogy pozitív, adakozó személyiségét az anyukájától örökölte, és úgy gondolja, hogy segíteni bárki tud.

„Néha egy kedves szó, vagy egy mosoly is nagyon sokat segíthet, hogy szebbé tegye a napunkat, vagy, hogy mi szebbé tegyük vele valaki másnak a napját. Nagyon szeretek segíteni másokon, nálunk ez az egész családunkra jellemző. Főleg anyukámtól láttam azt, hogy mindig mindenkinek önzetlenül segített. Az évek alatt többen csúnyán átverték és rengeteget csalódott, de ő ennek ellenére is ugyanolyan odaadóan segít ma is mindenkinek. Ugyanilyen naiv vagyok én is, de borzasztóan megvisel, ha látok egy nehéz sorsú kisgyereket. Ez talán abból is fakad, hogy nagytestvér vagyok a húgom tizenegy évvel fiatalabb nálam. Nagyon odaadó vagyok, és nem ismerem az irigység érzését.

Otthon Kecskeméten is rengeteg felesleges játék és ruha van, ezek közül gyakran szoktam az ott élő csalásoknak adományozni." – Kezdte a Life.hu-nak Mazsi, aki tettével másokat is arra szeretne buzdítani, hogy merjenek segítséget nyújtani a nélkülözőknek.

„Azt szoktam mondani, hogy segíteni mindenki tud, csak észre kell venni azokat a környezetünkben élő embereket, akiknek talán a mi kiselejtezett ruháink, vagy bútoraink is hasznosak lehetnek. Ha minden ember csak a maga szintjén és környezetében segítene, akkor biztos, hogy nem lenne ennyi nélkülöző. Sokan vannak, akik szívesen segítenének, de nem tudják, hogy hogyan induljanak el ezen az úton. Ezért mutatom meg azt, hogy én hogyan csinálom. Nemrég, amikor elkezdtem a Krisztián lakásának a felújítását magam sem gondoltam, hogy ennyire nehéz lesz. Már több akadályba is beleütköztem, de mindig jött a megfelelő segítség. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy ha mi segítséget nyújtunk, akkor kapni is fogunk ha szükségünk lesz rá."

Mazsiék nemrégiben egy olyan családhoz látogatott el, ahol sokszor a legalapvetőbb élelmiszereket sem tudják maguknak megengedni, de a szülők minden erejükkel arra törekednek, hogy a lehetőségeikhez mérten mindent megadjanak a gyermekiknek.

„Mindenképpen olyan családot szerettem volna választani, aki szereti a gyerekét, és a szegénység ellenére is törődik vele. Az édesanya, akit meglátogattunk mindenért nagyon hálás volt, nem is tudta abbahagyni a sírást a meghatottságtól. Volt egy kislány, akinek szinte természetes módon lefelé görbült a szája, nem tudott mosolyogni. Nagyon nehéz életük van, internet, televízió és játékok nélkül nőnek fel. Amikor ilyet látok elszorul a szívem és újra hálát adok azért, amiért én egy jó családba születtem és megkaptam mindent a szüleimtől, amire szükségem volt, és itt most nem csak az anyagi dolgokra gondolok hanem, akár egy ölelésre." –Magyarázta a Mazsi, aki nem titkolja, hogy olykor neki is vannak rossz napjai, amikor erőt kell vennie magán, hogy ne veszítse el pozitív, mosolygós életszemléletét.

„Most már tudatosan csak olyan emberekkel veszem magam körül, akik feltöltenek, nem pedig lehúznak. Mivel a napfény szerelmese vagyok, a borongós napokon előfordul, hogy nekem is elég szürke lesz a hangulatom, de már megvannak azok a praktikáim, amikkel sokat tudok javítani ezen. Hetente háromszor vagy négyszer járok edzeni, a mozgás engem teljesen kikapcsol és feltölt, de mindenkinek meg kell találnia azt a hobbit, ami pozitív érzéseket kelt benne. Természetesen a másik nagy támaszom a családom, akikért nap, mint nap nagyon hálás vagyok.

Ha van valaki, aki szeret bennünket, akivel szeretjük egymást, akkor azt értékelni kell, hiszen annyira rövid az élet, meg kell tanulnunk lazán kezelni egyes szituációkat és ki kell fejeznünk nekik, hogy mennyire fontosak számunkra. A férjemmel olykor mi is összeveszünk és vitatkozunk, de még ezekben a pillanatokban is biztosak vagyunk egymásban, és ki tudjuk mondani egymásnak, hogy szeretlek. Nagyon fontos az anyagi biztonság, de az, hogy kimondjuk és kifejezzük egymásnak az érzéseinket mindennél többet ér. Ezt szeretnénk átadni Natinak és születendő gyermekünknek is." – Tette hozzá a kismama.