Tóth Verának is van már bőven tapasztalata a közösségi média világáról, melyet még így is inkább áldásnak tart. Ettől függetlenül ha úgy alakul, minden szívfájdalom nélkül töröl egy kommentet.

Tóth Vera az Élhető Hazánkért Társadalmi Mozgalom panelbeszélgetésén mesélt a közösségi médiában szerzett pozitív és negatív tapasztalatairól - írja a Blikk.

A közösségi média számomra nyolcvan százalékban áldás, húsz százalékban átok. A szakértőkkel folytatott beszélgetésből is kiderült, és magam is tapasztaltam, hogy egy-egy megosztó téma milyen indulatokat képes kiváltani. Ez is azt mutatja, hogy sokfélék vagyunk, sokfajta frusztráció működik bennünk"

- mondta az énekesnő, aki hideget és meleget is kapott követőitől, amikor megosztotta velük a koronavírussal és az oltással kapcsolatos véleményét és tapasztalatait. Vera azt szűrte le ebből az időszakból, hogy türelmes és nyugodtnak kell maradnia. Ha meg úgy alakul, azonnal törölni kell egy kommentet.

Vera azt is elmesélte, hogy még régebben kapott egy fenyegető üzenetet egy férfitól, aki azt írta neki, hogy ott lesz a következő koncertje hangpróbájánál. Az énekesnő nagyon megijedt.