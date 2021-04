A bejelentkezés azonban a végén botrányba fulladt, ugyanis rengetegen támadták és jelentették az énekesnő videóját, míg a videó eltűnt, Vera pedig nem tudott bejelentkezni Facebook fiókjába. Vera nem érti az embereket, hisz ő csak jót akart: mesélt arról, hogy ő is elkapta a koronavírust illetve megkapta az első védőoltást és arra szerette volna figyelmeztetni követőit, hogy vigyázzanak magukra, mert az immunrendszernek idő kell, amíg működésbe lép.

El szerettem volna mondani, hogy én is elkaptam a vírust, de nem is voltak illúzióim azzal kapcsolatban, hogy két nappal a szuri után már védett leszek. Utána is hordani kell a maszkot, lehetőleg otthon maradni, vigyázni. Ezért jelentkeztem be, de több ember tagadja a betegséget, mint gondoltam.

- írja Vera Instagram oldalán. A sztár őszintén meglepődött azon, milyen sokan feltételezik róla, hogy a kormány fizet neki azért, hogy az oltást reklámozza illetve valójában be sem oltatta magát, csak a reklám kedvéért állítja ezt.

Nem erőltetem másra, de a "bízom az immunrendszeremben" szöveg nálam nem jött be, úgy látszik, pedig egy vasszerkezet vagyok, akit még egy megfázás sem kap el. Most mégis itt van a betegség és küzdenem kell vele. Remélem sokáig elkerül, vagy örökre, többet nem kérek belőle és nem is kívánom senkinek, hogy kapja el.. Sajnálom, hogy csak nekem nem lehet véleményem, hogy az agymenés a tetőfokára hágott és tarol."

A teljes poszt szövegét itt olvashatod el: