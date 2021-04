Dr. Rusvai Miklós szerint idén ősszel már nem lesz újabb járványhullám, ha elég sokan beoltatják magukat nyárig. „Nyaralás után biztos, hogy ősszel lesz egy esetszám növekedés, de azt már nem nevezném hullámnak, mivel az egyre növekvő átoltottságnak köszönhetően nem lesz annyi megbetegedés" – mondja a virológus a Ripostnak.

"Mivel most jön a száraz, meleg és napos idő, ahogy múlt nyáron is segített az időjárás a járvány csillapításában, úgy idén is erre számíthatunk. Ősszel viszont, ahogy beköszönt a nedves és hűvösebb idő, mint általában, megnövekednek majd a légzőszervi megbetegedések. Ezzel együtt a koronavírus fertőzések száma is" - véli Rusvai Miklós.

A professzor szerint az lenne a legjobb, ha még most minél többen beoltatnák magukat.

„Az őszi járványhullám csak így lesz elkerülhető, és erre adottak a feltételek, hiszen vakcina most már bőven van"

Azok, akiket már beoltottak, nagy valószínűséggel nem lesznek betegek. Az a védettség, amit most szereztünk az oltással, kitart őszig. Akik viszont nem kaptak oltást, azok elkaphatják a betegséget"

– figyelmeztet a szakember, aki abban bízik, hogy az idősek után a fiatalok is egyre többen az oltás felvétele mellett döntenek. Ahhoz, hogy komolyabb korlátozásokat ősszel se kelljen bevezetni, a virológus szeint az kell, hogy legalább hatmillió ember megkapja a védőoltást.