Gabriela Spanic bebizonyította a Dancing with the Stars című műsorban, hogy nagyon jól tud táncolni, azt pedig mindig is tudtuk róla, hogy fantasztikus az alakja. A színésznő a tánc világnapja alkalmából egy táncos videóval örvendeztette meg követőit és mindezt egy spagettipántos felsőben adta elő, mely kihangsúlyozta elképesztően szexi dekoltázsát.

Gabriela Spanic boldogsága már csak akkor lenne teljesebb, ha táncpartnere, Andrei Mangra ott lehetne vele Mexikóban. Sokáig mentek a találgatások, vajon milyen kapcsolat alakult ki a sztár és a táncművész között, hisz a verseny befejeztével Andrei Mexikóba utazott a színésznővel. Bár Andrei azóta visszatért Romániábaés elmondása szerint csak nagyon jó barátok Gabriela-val, úgy tűnik, hogy a színésznőnek rögtön ő jut eszébe, ha táncról van szó.