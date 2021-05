Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata annak idején nagyon nagy figyelmet kapott, így a szakításuk is. Most, hogy mindketten újra egyedülállóak, szárnyra kaptak a pletykák arról, hogy talán újra összejönnek. Ezeket a híreszteléseket pedig csak szította az a tény, hogy valóban láthatták őket együtt.

Jennifer Lopez szakított vőlegényével, Alex Rodriguezzel. A hírt egy közleményben tudatták, amely szerint a kapcsolatuk inkább baráti, és jobb, ha az is marad. Ezt követően szárnyra kaptak a pletykák arról, hogy Jennifer Lopez vajon kinek az oldalán vigasztalódik, és természetesen képbe került Ben Affleck is.

Jennifer Lopez és Ben Affleck 2002-ben kezdtek el randizni, ezt követte az eljegyzés, de az esküvőre már nem került sor. Lefújták, majd végleg szakítottak. Ugyan a kapcsolatuk nem volt hosszú, 2002-től 2004-ig tartott, mégis nagy érdeklődésre tartott számot, ahogy a szakításuk is. Bennifernek azonban vége lett. Most azonban újra felröppentek pletykák arról, hogy talán a két szingli sztár egymásra talál, ezeket a híreszteléseket pedig nem sikerült csillapítani, mivel látták is őket együtt. Ben Affleck látogatást tett Jennifer Lopez otthonában. Persze a források szerint csak baráti a viszony köztük.