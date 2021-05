Szerencsére már felépült súlyos autóbalesetéből a csinos műsorvezető így végre sokkal üdítőbb hírekkel jelentkezhetett.

Két dögös képet is posztolt Instagram oldalán, s bár ezek nem frissek, a követők azért így is maximálisan elégedettek.

„Még fénykoromban... 27 éves voltam, amikor Zsoltitól ezt a fotózást kaptam születésnapomra. Tudta, hogy minden álmom egy Borzi Vivien fotósorozat. Azóta is imádom ezeket a képeket (van, ami ebből vászonképre is került.) Hatalmas élmény volt, és most azon gondolkozom, hogy gatyába rázom magam, és kellene valami hasonlót alakítani a közeljövőben" - írta a fotók mellé Csilla.

A népszerű influenszer most is irigylésre méltó formában van, így nem csoda, ha rajongói izgatottan várják az újabb felvételeket.