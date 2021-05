Miért fontos, hogy idényzöldségeket és idénygyümölcsöket fogyasszunk? Nos, számos érv szól amellett, hogy ezeket válasszuk. Például, ha olyan növényeket fogyasztunk, amelyeknek épp szezonjuk van, akkor biztosan nem utazik heteket az étel - mondjuk a világ másik feléről -, ebből adódóan pedig frissebb és vitaminokban is gazdagabb lesz. Nem kell különféle anyagokkal kezelni őket, hogy ne menjenek tönkre a hosszú út során, amely szintén nem hátrány. Nem egy kamionban fog beérni a tányérunkon landoló étel, hanem természetes körülmények között, a napsugarak érlelik meg. Nem utolsó sorban pedig általában olcsóbbak is ráadásul, ha ezeket tesszük a kosarunkba, akkor támogatjuk a hazai gazdákat is.

Tavasszal rengeteg finom, hazai zöldségből és gyümölcsből válogathatunk, így ilyenkor már valóban érdemes szem előtt tartani, hogy olyanokat vegyünk, amelyeket itthon termesztettek. Jó döntés lehet, ha piacon vásárolunk, de az áruházak polcainál is érdemes kicsit elidőznünk, hiszen itt a csomagoláson kötelező is feltüntetni, hogy honnan származik a kiválasztott portéka. Ha pedig vacillálunk egy spanyol és egy magyar paradicsom között, akkor inkább válasszuk azt, amelyik biztosan nem hosszas utazást követően került a bolt polcaira.

Májusi finomságok

Lássuk is, hogy melyek azok a zöldségek és gyümölcsök – a teljesség igénye nélkül -, amelyek májusban már itthon is megtalálhatóak, s amelyeket érdemes fogyasztanunk a tavasz utolsó hetiben.

Újkrumpli

Az újkrumpli szezonja áprilistól június végéig tart, s bár a felhasználása kicsit más, mint az „öreg" burgonyáé, számos finom, könnyű étel alapanyaga lehet. Kis mérete miatt remek köret, amelyet akár egészben is megfőzhetünk, megsüthetünk és különféle fűszerekkel ízesíthetünk.

Brokkoli

A brokkoli sokak számára maga a mumus, ez valószínűleg a gyerekkorra jellemző zöld-utálat mentén maradt meg rengeteg felnőttben is. Pedig a brokkoli nagyon egészséges és sokoldalúan felhasználható. Készíthetünk belőle finom krémlevest, rakottast, de akár köretnek is kiváló.

Saláta

A salátáról a legtöbb embernek a tavasz, na meg a fogyókúra jut az eszébe, legyen szó zöldről, liláról, fodrosról vagy bármilyen más típusról. A saláta egyébként valóban az alakbarát étrend nagy barátja, hiszen 95%-a víz, ugyanakkor magas a rosttartalma és tele van vitaminokkal.

Spárga

A spárga szintén a tavaszi zöldségek nagy kedvence. Lehet zöld vagy fehér, mindkettő ízletes, könnyű és nagyon egészséges. Leginkább köretként szokták tálalni, de leves, sőt kis fantáziával finom vacsora is készíthető belőle.

Eper

Az eper is egy igazi tavaszi finomság, amelyet szinte mindenki imád. Édes, lédús, illatos. De nemcsak finom, hanem egészséges is, hiszen tele van C-, B1- és B2-vitaminnal, emellett serkenti a keringést, tisztítja vért és méregtelenít is. Tökéletes tavaszi csemege!

Cseresznye

A cseresznye igazából nyáron érik, de legelső hírnökei - a korai cseresznye - már május vége felé megjelennek a piacokon. A cseresznye, akárcsak az eper, nem csupán finom, de számos pozitív élettani hatással rendelkezik. Amellett hogy kiváló vitaminforrás, piros héja tele van antioxidánsokkal, amelyek nagyon fontosak a szervezet számára.

A felsorolást még hosszan folytathatnánk, hiszen ilyenkor érik a bab, a cékla, a zöldborsó, a káposzta, a különféle retkek, a karfiol, a karalábé, a sóska, a spenót, az alma, az egres és sok-sok fűszernövény is – úgyhogy van miből válogatni!