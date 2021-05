Miló Viktória is alaposan megszenvedte az elmúlt fél éveta járvány miatt, ahogy sokan mások. Mivel a konditermek bezártak, ő is munka nélkül maradt. A Mokkában elárulta, mélypontra került, amikor már ételre sem volt pénze.

„Nagyon nagyon mélyen voltam, ott már több napokat sírtam, nem tudtam senkinek felvenni a telefont. Ténylegesen egy forintom nem volt" – mesélte Viki, aki hiába keresett munkát nem talált.

A postára is elment volna dolgozni, de nem vették fel. Azonban egyik nap bevásárlás közben találkozott egy ismerősével, akinek köszönhetően most kutyás videókat gyárt egy weboldalnak. Illetve egy kisfiút is korrepetált korábban, mivel két tanári diplomája is van.

Vikinek a pandémia azért pozitív dolgokat is hozott az életébe, hiszen volt ideje magával foglalkozni, így sikerült leadnia 15 kilót.