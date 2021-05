Kirobbanó formában van két gyerek után Kulcsár Edina. A sztár is felszedett a szülés után pár kilót, ám most még többet adott le, mint amennyit tervezett.

Hihetetlenül jól néz ki Kulcsár Edina! A szépségkirálynő nem tagadja, második szülése után megszenvedett a plusz kilókkal. Edina két hónappal ezelőtt 71 kilót nyomott, de akkor eldöntötte, ideje változtatni. Mostanra már csak 59 kilót mutat a mérleg. A sztár közösségi oldalán igyekszik másokat is arra bíztatni, hogy higgyék el, elérhető az álomalak.

"Minden csak elhatározás kérdése, amit persze eddig is tudtam, de a gyakorlatban ezeket mindig sokkal nehezebb alkalmazni! Szinte csak étkezéssel sikerült véghezvinnem az átalakulásom, de most úgy érzem magam mint egy lufi ami félig le van eresztve, szóval most nagyon eltökélten edzeni szeretnék. Persze eddig is próbálkoztam, de a próbálkozás már nem elég! Ismét egy új fejezetet nyitok az életemben és nagyon megtisztelő lenne, ha ebben ti is részt vennétek! Inspiráljuk egymást. Támogatással mindig minden sokkal könnyebb" – írta a sztáranyuka posztjában.