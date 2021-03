Kulcsár Edina áprilisban adott életet második gyermekének, a kis Ninának. Az egykori szépségkirálynő felszedett pár kilót a szülés alatt, melytől még nem sikerült teljesen megszabadulnia. Edina természetesen így is gyönyörű, őt viszont zavarja a súlyfelesleg, melytől szeretne most megszabadulni.

Edinát azért szeretik a legjobban követői, mert nem csak tökéletes arcát mutatja meg Instagram oldalán. Ez történt most is, Edina megmutatta rajongóinak, milyen amikor behúzza hasát egy fotón és milyen, amikor nem. Most azonban eljött az idő a változásra. Edina mostantól odafigyel étkezésére, szigorú szabályokat állít fel magának és megfogadta, hogy elkezd otthon is rendszeresen edzeni.