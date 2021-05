Kaiser Ede a szabadulása után ismerkedett meg a nála jóval fiatalabb teológus hallgatóval. A móri mészárlásért ártatlanul elítélt férfi egykori kedvese a Borsnak nyiltkozott.

"Teológusként és istenhívő emberként hittem az emberi jóságban, és abban, hogy akár egy bűnöző is képes megváltozni. Ede nagyon kedves és udvarias volt, mindig tudta, mit kell mondania. Beleszerettem. Két hónap múlva szülöm meg a kisfiunkat, de hogy hova viszem haza a kórházból, még nem tudom. Edével a 7. kerületben laktam egy albérletben, de ő egy hónapja Hollandiába költözött. Néhány napja kaptam tőle egy üzenetet, hogy júniusban ki kell költöznöm a lakásból, mert nem tudja tovább finanszírozni. Megígérte, hogy a fiát és engem is támogatni fog annak ellenére, hogy a kapcsolatunk zátonyra futott" - mondta a 32 éves kismama, aki közel egy éve munkanélküli. Ede alig kommunikál vele, így nem tudja, miből és hol fogja felnevelni a kisfiút.

"Most azon vagyok, hogy bekerüljek egy anyaotthonba, ami viszont csak ideiglenes megoldás. Az anyukámhoz azért nem mehetek, mert sajnos ő is nagyon szegény. Megértem, hogy majdnem két évtizednyi szabadságvesztés után élni szeretne egy kicsit, de az nem szép dolog, hogy még akkor írogatott más nőkkel, amikor már tudtuk, hogy a gyermekünk megfogant. Az is igaz, hogy ő még jobban akarta a babát, mint én. Nem haragszom a volt páromra, szívből kívánom, hogy boldog legyen, csak szomorú vagyok" - mondta Kaiser exe.