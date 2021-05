Csernák Botond egy kis kávézót vezetett Budapesten, amikor szeptemberben, a második hullám következtében kénytelen volt váltani. Gondolt egy nagyot és egy különleges helyre adta be a pályázatát. Végül Norvégiába, a világ legszebb víz alatti éttermébe került, ahol teljesen mások a munkakörülmények, mint amit korábban megszokta. Boldogan járnak be az emberek dolgozni és igazi csapatmunkát végeznek - írja a Sonline.

Többnyire közvetlenül a vendégekkel törődöm. Tájékoztatom őket arról, mi van a tányérjukon, mi a története, meddig készült, honnan érkezett. De válaszolok bármilyen, az étteremmel és a fogásokkal kapcsolatos kérdéseikre is. Azt is elmondom, milyen halakat láthatnak a 26 centiméter vastag üvegfalon át, vagy éppen milyen fából készült a kezükben tartott különleges evőeszköz"

- mesélte Botond, aki most már egy kis csapatot vezet és a „Chef de Rang" beosztásban dolgozik.A férfinek végig kell kóstolnia az étlapot, így olyan élőlényeket is evett már, amelyeknek nincs is magyar elnevezése.

Óriási élet vesz körül minket, halak, rákok, medúzák, szimbiózisban élő algák, a tenger pedig mindig más arcát mutatja. Van, hogy nyugodt, és átlátszó a víz, akár egy feszített víztükrös medencében. Máskor felkavarodik, óriásiak a hullámok és csupán egy-két méterre látni az ilyenkor zöldes színű vízben az algák, halak és egyéb tengeri csodák világát"

- tette hozzá a kaposvári fiatalember, aki azóta újabb célt tűzött ki maga elé, legközelebb egy chicago-i három Michelin-csillagos étterem felé venné az irányt.