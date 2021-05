Ahogy mi is megírtuk, Fekete Dávid előzetes letartóztatásba került. A hatályos jogszabályok értelmében most 23 nap magánzárka következik számára , teljesen el lesz szigetelve a külvilágtól.

A Bors információi szerint az egykori Megasztáros énekes már az első éjszaka kiborult, a poklok poklát élte át a cellában, nagyon megijedt. Helyzete az elkövetkező 23 napban sem lesz könnyebb, hisz nem érintkezhet a külvilággal, így lesz rá lehetősége, hogy átgondolja eddigi életét és tetteit.

Úgy gondolom, hogy talán nem is baj, ha most egy kicsit padlóra kerül. számot kell adnia azokért a cselekményekért, amiket elkövetett, és itt nem csak a jogi, hanem az emberi oldalról is beszélek. csúnyán elbánt a feleségével, a gyerekei jövőjével és azokkal az emberekkel is, akik bíztak benne, akik a barátjuknak hitték"

- nyilatkozott Dávid egyik ismerőse.

Fekete Dávidot közokirat-hamisítással és tíz vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítják. Az autókereskedő ugyanis több embert megkárosított úgy, hogy eladta a gépjárművüket, de a pénzt sosem kapták meg. Letartóztatása után saját felesége is feljelentette, ugyanis a jelek szerint a férfi őt is félrevezette.