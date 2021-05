Ezért is döntött úgy, megírja végakaratát, hogy ha bekövetkezik a legrosszabb, rendet és békét hagyjon maga mögött. Az énekes nemsokára ünnepli hetvenedik születésnapját, így elárulta nekünk legnagyobb kívánságát.

"Nem magányosan, én egyedül szeretnék meghalni"

-mondta a zenész, aki mint mondja, sosem volt magányos, és nem is lesz.

Pataky Attilát többször is megérintette a halál szele, és egy látó is megjósolta már az utolsó napját. Szerinte teljesen normális, hogy végrendeletet ír, hogy béke és nyugalom legyen körülötte. Szerinte ez egy gondoskodó dolog azok felé, akik akkor is élik ezt az életet, amikor más már átmegy a halál kapuján.