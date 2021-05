"Jól érzem magam most a bőrömben" - mondta Kandász Andi, aki igazán remek formába hozta magát. Fogyásának eredményét közösségi oldalán is többször bemutatta, és méltán lehet büszke arra, amit elért, ezáltal másokat is inspirálhat, akik hasonlóan le szeretnének adni néhány kilót. "Az első pandémia idején nagyon feljöttek a kilók, de én nem vettem észre" - mondta Andi a Több mint testőrben. Ezzel pedig valószínűleg nincsen egyedül. "Ahhoz, hogy meglegyen az elhatározás, lelkileg le kell menni a legmélyebb pontra" - tette hozzá. Őt egy gyógynövénykomplex is segítette célja elérésében.