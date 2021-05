Szörnyű hónapok vannak az énekes háta mögött. Miután meggyötörte a koronavírus, elveszítette imádott menyét. Fia felesége tragikus hirtelenséggel halt meg, hátrahagyva egy három hónapos csecsemőt.

Az énekes úgy érzi, hogy ebben az érzelmileg terhelt időszakban csak a zene adhat neki erőt a továbblépésre.

"Most különösen nagy szükség van az életszeretetre. A zene mindig is az életem napos oldala volt, erről szól a legújabb dalom is, amelyet egy roma zenekarral közösen veszünk fel. A "Miért van az" című dalt a pandémia feledésére szánom nemcsak magamnak, de mindenki másnak is, aki meghallgatja. Érdekes utazás volt ez a zenei kultúrák között, és mindenképpen azt akartam, hogy aki hallja, azt felpörgesse, ezért is választottam épp roma zenekart" – mondta el a Blikknek.