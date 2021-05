A gyerekek sokkal többre képesek, mint azt gondolnánk. Ezt bizonyította be az a néhány gyermek, akik nevéhez komoly találmányok fűződnek.

A gyerekek rendkívül kreatívak, képzelőerejüknek semmi sem szabhat határt. Talán ennek is köszönhető, hogy olyan dolgokat is képesek voltak megalkotni, ami egy felnőttnek eszébe se jutna, vagy ha igen, azonnal le is beszélte volna magát róla. Így született meg a 16 éves George Nissen által megálmodott trambulin, a 11 éves Frank Epperson által kikisérletezett pálcikás jégkrém vagy a korai számítógép, melyet a 18 éves Blaise Pascal talált fel, hogy édesapjának segítsen.

