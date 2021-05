Magas vitamin és rost tartalmuk miatt nagyon fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű zöldségfogyasztás. Még ma az életmódváltás aranykorában is a legtöbb ember sajnos nem fogyaszt elegendő mennyiségű és minőségű zöldséget. Vannak, akik a saláta szó hallatán azonnal a fejes salátára gondolnak, ezért egyáltalán nem fogyasztanak egészséges és vitamindús salátákat, amik akár ebédre is tökéletes alternatívát jelentenek.

A fogyókúrázók étrendjéből kihagyhatatlanok a zöldségek, hiszen alacsony kalória tartalmuk mellett, magas a víz, a vitamin, a nyomelem, az antioxidáns és a rost tartalmuk. Ezért nagyon fontos, hogy minden étkezésünkben szerepeljen valamilyen zöldségféle. Ám nem mindegy, hogy melyik napszakban melyik zöldség kerül a tányérunkra.

A reggeli nagyon fontos étkezés, hiszen ébredés után hasznos tápanyagokkal kell megajándékoznunk a testünket, hogy lendületesen és frissen induljon a nap. Nagyon sokan nem tudják, hogy a „reggelizz mint egy király" nem feltétlenül a bőséges, inkább a minőségi reggelire int bennünket. Ébredés után a nem tanácsos megterhelni a gyomrunkat, hiszen ettől az egész napunk enerválttá válhat.

Ha nem a megfelelő zöldségeket fogyasszuk a délelőtti órákban, akkor súlyos egészségügyi panaszokkal is szembe kell néznünk. Ez azért is tud csalóka lenni, mert amíg azt gondoljuk, hogy jót tettünk a szervezetünkkel addig hatalmas károkat okozunk benne.

Reggel semmiképp se fogyasszunk retket, hiszen a délelőtt folyamán a gyomrunk még nem termeli meg azt a gyomornedvet, ami képes lenne a retek megemésztésére, ezért puffadást, kellemetlen gyomorgörcsöket, olykor hasmenést is okozhat. Pedig ez a zöldség éppen a magas vízhajtó, és máj méregtelenítő hatása miatt tökéletesen passzol a fogyni vágyók étrendjébe, akkor, ha azt uzsonnára eszik.

Az avokádó egy igazán megosztó étel, hiszen vannak, akik rajonganak érte, másokat undorral tölt el. Ám azoknak, akik szeretik, a retekkel ellentétben arra kell figyelniük, hogy mindenképpen reggeli gyanánt fogyasszák, hiszen magas zsírtartalma miatt nem tanácsos vacsorára halasztanunk.

Egy fél avokádó mellé viszont tökéletes párosítás néhány koktélparadicsom, és kígyóuborka, amihez természetesen egy szelet teljes kiőrlésű pirítós és némi mozzarella golyó is dukál.

Ebédidőben mindenképpen valami olyan zöldet válasszunk, aminek alacsony a kalória és zsír, de magas a víz és a rost tartalma. Ilyen például a spenót és a brokkoli, amiket ugyan nagyon sokan nem szeretnek, de a gyors és eredményes fogyás miatt szinte kihagyhatatlanok. Bár a brokkolival is érdemes vigyázni, és este hat után már nem fogyasztani, mert olykor kellemetlen has puffadást is okozhat, amitől egész éjszaka nem tudunk majd aludni.

A nyers zöldségek fontosságát nagyon gyakran elfelejtjük pedig ebben a formájukban tartalmazzák a legtöbb vitamint és ásványi anyagot, ami a hőkezelés hatására több mint a felére csökkenhet bennük. A nyers sárgarépa, karalábé, zeller tökéletes tízórai lehet még a reggeli után.

Azért is nagyon fontos, hogy energizáló zöldségekkel kezdjük a napot, mert így sokkal több energiánk lesz, az agyunk frissebb marad, és nem leszünk levertek a nap második felére. A magas antioxidáns tartalmú élelmiszerek természetes energiabombaként hatnak a testünkre és ha a megfelelő napszakban fogyasztjuk őket, megtámogatják az emésztést, és a fogyást is.