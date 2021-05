Ismét kitárulkozott Oprah-nak Harry herceg egy dokumentumfilmben. Őszintén mesélt arról, milyen mentális állapotban volt azokban az időkben, amikor elveszítette édesanyját.

Harry bevallotta, Diana halála után sokáig pánikrohamok gyötörték, ám a családtól nem kapott igazi segítséget.

„A családtagok azt mondták, 'Játssz, és az életed könnyebb lesz'. De én borzasztóan hasonlítok az édesanyámra. Úgy érzem, mintha a rendszeren kívül állnék, és ott is ragadtam. Az egyetlen mód arra, hogy felszabadítsd magad és kitörj, az az őszinteség" – mesélte a herceg, aki azt is elárulta, a családra akkor sem számíthatott, amikor komoly támadások érték őt Meghant

Harry bevallotta, akkor volt a legboldogabb, amikor a seregben szolgált, mert akkor egyenlőnek érezhette magát a többiekkel. Ugyanolyan egyenruhát viselt, és semmiben sem különböztették meg. Ráadásul távol volt a médiától – írta a Daily Star.

A dokumentumfilm első epizódja Say It Out Loud címmel az Apple TV+-on látható.