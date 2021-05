Az Exatlon Hungary csütörtök esti adásában, a milliomos játszmában Herczeg-Kis Bálin és Buzás Dóri is 1-1 millió forinttal lett gazdagabb. Őket erről, valamint a verseny új, egyéni szakaszáról kérdeztük.

Egy millió forinttal már biztosan gazdagodtatok a csütörtöki versenynapon. Milyen érzés, hogy ezt sikerült behúznotok?

Herczeg-Kis Bálint: Először, amikor megtudtuk, hogy nem végjáték lesz, akkor nagy kő esett le a szívünkről. Megnyugvás volt, de hirtelen belecsöppentünk az egyéni szakaszba, ami hirtelen lesokkolt. Nagyon vártam, hogy rajthoz állhassak, és úgy küzdjek, hogy már nem a csapatnak kell pontot szereznem, nekem ez könnyebbség volt.

Próbáltam kizárni, bár bennem volt, hogy teljesítenem kell, hiszen szeretném elvinni a barátnőmet egy utazásra, ehhez viszont tőke is kell. Viszont tudtam, hogy ha ráizgulok, akkor nem tudok sikeres lenni.

Buzás Dóri: Először nagyon váratlanul ért, hogy ezzel indult az egyéni napunk, másrészről nagyon boldog vagyok, hogy sikerült megnyernem az egy millió forintot. Amikor a ceremónián álltunk nem gondoltam volna, hogy én húzom majd be, de nagyon élveztem az egész napot.

Egész nap próbáltam kizárni, hogy mi a tét, sőt eszembe sem jutott. Szerettem volna, ha marad életem, és sikerül behúznom a napot, a pénznyeremény csak egy plusz volt. Az elsődleges cél az volt, hogy élvezzem a játékot, kihozzam magamból a maximumot, és kipróbáljam, hogy az egyéni játék milyen hatással van rám. A megnyert összeget szeretném utazásra fordítani.

Mennyire lesz más számotokra a játék, így, hogy egyéni küzdelemre kell váltanotok agyban? Mit gondoltok, milyen lesz az együttélés?

Herczeg-Kis Bálint: Fejben próbálok ugyanúgy odaállni, mint a csapatversenynél, hiszen ott is a pontszerzés volt a cél, de itt csakis magamnak kell bizonyítanom. Nem engedhetek el egyetlen pontot sem, itt már nem tartalékolhatok, ki kell adnom magamból mindent.

Őszintén szólva a műsor eleje óta várom ezt a pillanatot. Az egyik szemem nevet, mert 6 kihívó is bejutott a legjobbak közé, de a másik szemem sír, mert így kevés bajnokot ismerhettem meg. Jobban örültem volna, ha még mondjuk tízen lennénk, de nem szomorkodom, mert fontosabb, hogy ekkora kihívó fölénnyel jutottunk be.

Buzás Dóri: Biztos, hogy kicsit nehezebb lesz, hogy már nem a csapatért futunk, de a játék alapmechanizmus nem változik, továbbra is a pontszerzés a cél. Nem tudom mennyire segíthetünk majd egymásnak, de én a milliós játszmán is élveztem, hogy csak magamért kellett játszanom. Ha ez így marad, akkor szerintem nem lesz gond.

Mindannyian nagyon vártuk, hogy meglegyen a női négyes is, nagyon boldogok vagyunk, hogy hárman is itt lehetünk a kihívók közül. Izának sajnos távoznia kellett, de mi nagyon örültünk, hogy idáig eljutottunk. Danival, Vivivel és Zozoval szerintem könnyű lesz az együttélés, mivel pozitív a személyiségük, a fiúk viccesek, Vivi pedig közvetlen. Várjuk, hogy közelebbről is megismerhessük őket.