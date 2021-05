Noszály Sándor és Páll Orsi csak ritkán beszélnek a magánéletükről, de most elárulták, hogy a látszat nem csal, boldogabbak, mint valaha.

A szerelmesek elmondták, hogy ugyan nem élnek egy lakásban mégis folyamatosan együtt vannak. Orsi úgy érzi, hogy már az első találkozásukkor mindketten megérezték, hogy egymásnak vannak teremtve – írt a Blikk.

"Amikor megismertük egymást Sándorral, ösztönszerű megérzés volt, hogy ez működni fog kettőnk között. Fontos volt, hogy megtalálják a közös hangot a gyerekeim vele, először nem is mint a párom, hanem mint egy barát mutattam be, de aztán maguktól jöttek rá, hogy mi a helyzet, és hamar kialakult a szimpátia.Sándorral gyakorlatilag együtt élünk, ugyanis amikor velem vannak a gyerekek, akkor nálam vagyunk, ha pedig az édesapjuknál vannak, akkor a párom otthonába megyünk. Gyakorlatilag ingázunk a két ingatlan között, s ennek is megvan a maga bája. Nem egy a lakcímünk, mégis tökéletesen működik ez a „kétlaki" élet."

-Magyarázta Orsi.

Természetesen a Sándor is nagyon boldog, hogy végre egy olyan nő lehet mellette, akivel tökéletesen kiegészítik egymást.

Mind a ketten nagyon örülünk, hogy ilyen jól alakul a kapcsolatunk. A mai világban olyan nehéz a párkeresés, a mi találkozásunk nagyon szerencsés volt – tette hozzá Noszály.