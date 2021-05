A grillezésben elsősorban az a legjobb, hogy ennek a hobbinknak tényleg bárhol hódolhatunk. Nem csak egy kényelmes kert, vagy tágas terasz, de akár egy parányi erkély is tökéletes helyszínként szolgál a nyár egyik legjobb programjának. Talán éppen ez az egyik legjobb dolog a nyárban, hogy ha nincs kedvünk kimozdulni otthonról, akkor a családtagjainkkal és barátainkkal is egyszerre élhetjük át az éttermi és a buli hangulatot is.

Ezeken a füst illatú estéken a finom pácolt húsok, halak, sajtok, zöldségek és gyümölcsök mellett elengedhetetlenek a hatalmas beszélgetések és a jobbnál jobb hűtött italok.

Ha azt akarjuk, hogy tökéletes legyen a grillparti, akkor érdemes már előtte egy esetleg két nappal elkezdeni a készülődést. Bármilyen húst is grillezzünk, legyen az pulyka, csirke, vagy akár disznó, fontos, hogy ízlés szerinti pácban üvegtálban tárolva pihentessük legalább egy éjszakán át, sót pedig csak közvetlenül a sütés után adjunk hozzá, hiszen a só kivonja a vizet a húsból. Fontos, hogy a hússzeleteket mindig egyforma méretűre vágjuk azért, hogy egyszerre elkészülhessenek és, hogy a rostélyt olajozzuk meg mielőtt rátennénk a szeleteket, hiszen így elkerülhetjük, hogy a rácsra ragadjanak. Majd az elkészült húsok szeletelése előtt mindenképpen várjunk legalább tíz percet, így a húsból nem folyik ki a maradék nedv, hanem puhává és omlóssá teszi azt.

Ha már begyújtottunk a grillrács alatt, akkor ne feledkezzünk meg a gyümölcsökről és a zöldségekről sem, hiszen mennyei finomságokról maradunk le, ha kihagyjuk őket a grillezésből.

A zöldségek esetében hasonló a dolgunk, mint a húsoknál. A cukkini a padlizsán szeletek és a csöves kukorica négy-ötpercnyi sütés után tökéletes köret a húsok mellé, ám akkor is zseniális végeredményben lesz részünk, ha nyársra fűzve, olívaolajjal nyakon öntve együtt sütjük meg őket. A krumplit viszont érdemes alufóliába csomagolva tenni a rostélyosra.

Arra viszont mindenképpen figyelnünk kell, hogy a cukrot tartalmazó gyümölcsök teljesen más elkészítést igényelnek. Ugyanis a forró rostély karamellizálja a bennük található gyümölcscukrot, ettől finomabbak lesznek, mint bármely habos sütemény. Az ananászt, almát, körtét, barackot esetleg banánt vágjuk két centiméter vastag szeletekre és sütés előtt kenjük meg őket olvasztott vajjal, majd helyezzük őket két percre az forró rostélyosra. Garantált, hogy az egészséges desszertből soha nem lehet eleget készíteni. Főleg akkor, ha az elkészült gyümölcsöket egy pici fahéjjal és szerecsendióval megszórva mascarponéval tálaljuk. Az igazán édesszájúak még mézet is csepegtethetnek rá azért, hogy még nagyobb legyen az édes élvezet.

Ha neked is grillezni támadt kedved, akkor mutatunk néhány olyan egyszerű, de nagyszerű pác receptet, amivel akár már a hétvégén lenyűgözheted a barátaidat.



Mustáros grillpác

5 evőkanál olívaolaj

3 evőkanál mustár

őrölt bors

Gyömbéres, szójás pác

2 evőkanál olívaolaj

1 evőkanál ananász lé

2 evőkanál reszelt gyömbér

5 evőkanál szójaszósz

1 evőkanál méz

2 evőkanál balzsamecet

1 evőkanál cayenne bors

4 gerezd fokhagyma

Citromos fokhagymás pác

Fél bögre olívaolaj

2 citrom reszelt leve és reszelt héja

Frissen őrölt bors

4 gerezd fokhagyma