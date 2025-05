Szilárd parfüm - Így használd, hogy érezhető legyen a hatás

Ha azt hitted, a parfüm csak folyékony lehet, akkor most kapaszkodj meg a piperepolcod szélébe: a szilárd parfüm már jó ideje köztünk van. Ráadásul nem is valami újhullámos hóbort: Kleopátra is előszeretettel használta a maga módján. Persze, neki nem kellett azon aggódnia, hogy a buszon valaki fintorog az illata miatt. Neked viszont igen – ezért nem mindegy, hogyan használod a szilárd parfümöt.

A szilárd parfümök visszatértek és erősebbek, mint valaha.

Forrás: Shutterstock

Szilárd parfüm – Mi az, és miért lett újra menő?

A szilárd parfüm gyakorlatilag egy viasz- vagy balzsamalapú illatszer, amit általában kis tégelyben vagy stiftes formában árulnak. Olyan, mintha a kedvenc illatodat egy testvajba vagy ajakbalzsamba csomagolták volna. Alapja gyakran méhviasz vagy sheavaj, amibe illóolajokat kevernek – így nemcsak illatosít, de hidratál is. Mindezt ráadásul teljesen csendben teszi, pumpa, szórófej és kémiai sokk nélkül. Egyre több márka dob piacra szilárd parfümöt, nem véletlenül. Fenntarthatóbb, utazásbarát, és nem kell attól tartani, hogy kiömlik a táskában.

A szilárd parfüm használata: hova kend, hogy érezhető legyen?

Na jó, de hogyan használjuk, hogy tényleg érezzék?

1. Meleg pontokra!

A testhő segít felerősíteni az illatokat, ezért a parfümöt a klasszikus „hőpontokra” érdemes kenni: csukló, nyak, fül mögötti rész, könyökhajlat, de akár a kulcscsont is szuper választás lehet. A szilárd parfüm különösen jól működik ezeken a helyeken, mert a meleg lassan és egyenletesen párologtatja ki az illatot.

2. Ne dörzsöld!

Bár csábító lehet összedörzsölni a csuklóidat, hogy „aktiváld” az illatot, ez inkább károsítja az illatmolekulákat. Finoman nyomkodd be az ujjbegyeddel az illatot a bőrödbe, és kész.

3. Rétegezd, ha hosszan tartó hatást akarsz

A szilárd parfüm gyakran kevésbé erőteljes, mint az alkoholos társai – cserébe viszont nem „támad le” senkit. Ha intenzívebb hatást szeretnél, rétegezz: használj hozzá illatban passzoló testápolót vagy másik illatot. A Harper’s Bazaar szerint ez a rétegezési technika a legjobb módszer arra, hogy a szilárd parfüm is egész nap veled maradjon.