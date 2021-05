Megan Fox olyan dögös estélyiben jelent meg a Billboard díjátadón, hogy már-már közönségesnek is nevezhetnénk.

A színésznő válása óta talán most először tűnik igazán elemében. Ehhez egészen biztosan hozzájárul új párja is, Machine Gun Kelly, aki a díjátadón ugyan öltönyt viselt, de fekete nyelvével így is kellő döbbenetet okozott.

Megan Fox estélyi ruhája inkább emlékeztetett egy fürdőruhára: felső része szinte alig volt, a szoknya pedig... nos inkább hagyjuk. Az biztos, hogy a színésznő gyönyörű alakja mutogatni való, de ezzel talán egy cseppet túllőtt a célon.