Korábban megírtuk, hogy Kim Kardashian és Kanye West külön utakon folytatják tovább és a válás okára is fény derült.

A legújabb hírek szerint, bőven akad jelentkező, aki szívesen megvigasztalná Kimet. A szexi sztárt, állítólag több királyi tag és milliárdos vezérigazgató is felkereste.

"Még mindig nem áll készen a randevúra, de sokkal jobban van, mint egy évvel ezelőtt"

- írta meg a Daily Mail, névtelen forrásra hivatkozva.

Ez a titokzatos forrás azt is elárulta, hogy

„Kim mindig is férjet és családot szeretett volna, de tisztában van azzal, hogy a válás a legjobb most mindannyiuk számára. Mindig szeretni fogja Kanye-t, és ez nagyon is valóságos, igaz szerelem volt."Kim sok férfinek keltette fel a figyelmét eddig is, de most, hogy facér lett, fokozódik a helyzet. Királyi családtagok, A-listás színészek, sportolók és milliárdos vezérigazgatók is megpróbálták felkeresni őt közös barátaikon vagy üzeneteken keresztül, de Kim egyelőre még mély sebeit nyalogatja.