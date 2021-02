Kim Kardashian és Kanye West közel 7 év házasság után adták be a válókeresetet. A sztárpár benyújtott papírjai nyilvánosságra kerültek, így az is kiderült, hogy hivatalosan milyen indokkal magyarázzák a válást.

Kim Kardashian és Kanye West kapcsolatáról szóló pletykák sajnos igaznak bizonyultak. Régóta beszélnek arról, hogy a sztárpár házassága már nem a régi, és mint kiderült, valóban elválnak egymástól közel 7 év után. Mindenki tudni véli, hogy mi vezetett ehhez: Kanye West mentális problémái is hozzájárultak a váláshoz, de ez csak hab volt a tortán.

A The Sun megszerezte a válási papírokat, amelyekből kiderül, hivatalosan mivel indokolják a válást: kibékíthetetlen ellentétekre hivatkoznak. A dokumentumokból az is kiderült, hogy azok a hírek is igazak, amelyekben a gyermekek közös felügyeletéről írnak, ugyanis a pár tényleg együtt szeretné a továbbiakban is nevelni gyerekeiket. A bennfentesek azt is elárulták, hogy elkezdték a pár hatalmas vagyonának megosztását.